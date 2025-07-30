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Попи РФ придумали, як боротись з дронами ЗСУ — битимуть в дзвони

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 06:57
Російська церква пропонує боротись з дронами ЗСУ за допомогою дзвонів
Боєць ЗСУ запускає дрон. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У РПЦ Московії знайшли дивний спосіб боротись з ударами дронів ЗСУ по військових об'єктах російських окупантів. Пропонується по-особливому бити в церковні дзвони.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як дзвони допомагають проти дронів ЗСУ

Як заявив протоієрей Артемій Володимиров під час закінчення богослужіння у Москві, особливий дзвін "глушить усі безпілотники". За словами священнослужителя, лише дзвін допомагає боротися з дронами, які працюють за допомогою "скловолокна".

Також московський піп попередив парафіян про 2 серпня, що насувається, — День Повітряно-десантних військ.

"У суботу — день десантників РФ. День пророка божого Іллі. Десантники купаються у фонтанах, прохання бути обережними — обминайте фонтани", — додав церковник.

Раніше у РПЦ знайшли винних у катастрофічній демографічній ситуації в Росії. У всьому, на думку скандального протоієрея Андрія Ткачова, винні тільки жінки.

Раніше ми повідомляли, що той самий піп Ткачов заявив, що жінка є не більш ніж тінню чоловіка. Тому жінки не повинні мріяти про заробляння грошей чи будування кар’єри, а мають лише вийти заміж і допомагати своїм чоловікам.

ЗСУ церква дрони війна в Україні РПЦ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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