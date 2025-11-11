Большинство заявлений о насилии во время войны поступают от бывших пленных

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко. Фото: кадр из видео

Более двух третей заявлений о насилии, связанном с войной, поступили от мужчин. Это преимущественно бывшие гражданские пленные.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

По ее словам, большинство обращений в рамках этого проекта поступали именно от мужчин, которые пережили гражданский плен.

"Более двух третей заявлений мы получали от мужчин. Это, прежде всего, гражданские пленные. И это еще не открытые были программы для тех, кто находился в плену из наших военных", - пояснила Левченко.

Чиновница отметила, что пилотный проект пока завершился, однако государство совместно с международными партнерами ищет пути его продолжения.

"Мы очень ищем поддержку донорского сообщества для того, чтобы продолжать и реабилитационные программы, и выплаты той суммы единовременно, которую можно рассматривать как компенсацию. Но и дальше продолжать поддерживать этих людей", — подчеркнула правительственная уполномоченная.

По ее словам, в декабре прошлого года зарегистрированы организации "Нумо, сестры" и "Выпускники", которые объединяют тех, кто пострадал до 2022 года. А в этом году к ним присоединились еще четыре мужских объединения, среди которых "Путь свободных" и "Гражданские пленные".

Напомним, в октябре представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил о работе общественного совета для помощи семьям пленных.

Тем временем в России хотят узаконить пытки над пленными — в сентябре Владимир Путин внес в парламент соответствующий законопроект.