Україна
Відео

Понад дві третини заяв про насильство подали чоловіки — Левченко

Понад дві третини заяв про насильство подали чоловіки — Левченко

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 14:14
Оновлено: 14:19
Більшість заяв про насильство під час війни надходять від колишніх полонених
Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Фото: кадр з відео

Понад дві третини заяв про насильство, пов’язане з війною, надійшли від чоловіків. Це переважно колишні цивільні полонені.

Про це в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Читайте також:

Цивільні полонені українці часто піддаються тортурам з боку російських військ

За її словами, більшість звернень у межах цього проєкту надходили саме від чоловіків, які пережили цивільне полонення.

"Більше двох третин заяв ми отримували від чоловіків. Це, перш за все, цивільні полонені. І це ще не відкриті були програми для тих, хто перебував у полоні з наших військових", — пояснила Левченко.

Посадовиця зазначила, що пілотний проєкт наразі завершився, однак держава спільно з міжнародними партнерами шукає шляхи його продовження.

"Ми дуже шукаємо підтримку донорської спільноти для того, щоб продовжувати і реабілітаційні програми, і виплати тієї суми одноразово, яку можна розглядати як компенсацію. Але і далі продовжувати підтримувати цих людей", — наголосила урядова уповноважена.

За її словами, у грудні минулого року зареєстровано організації "Нумо, сестри" та "Випускники", які об’єднують тих, хто постраждав до 2022 року. А цього року до них приєдналися ще чотири чоловічі об’єднання, серед яких "Шлях вільних" і "Цивільні полонені".

Нагадаємо, у жовтні представник ГУР МО Андрій Юсов заявив про роботу громадської ради для допомоги родинам полонених.

Тим часом в Росії хочуть узаконити тортури над полоненими — у вересні Володимир Путін вніс до парламенту відповідний законопроєкт.

 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
