Громадська рада тепер буде підтримувати родини полонених — Юсов

Андрій Юсов. Фото: gur.gov.ua

В Україні при Координаційному штабі створено Громадську раду з питань військовополонених, яка об’єднає державні інституції та представників громадянського суспільства. Її діяльність спрямована на посилення захисту родин полонених, зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Про це Юсов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 21 жовтня.

Громадська рада опікуватиметься захистом родин військовополонених

Новостворена Громадська рада при Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими покликана налагодити ефективну взаємодію між державними органами та громадськістю. Вона координуватиме роботу із соціальної підтримки родин полонених, правових консультацій і змін у законодавстві. Також планується проведення адвокаційних кампаній та підготовка пропозицій для вдосконалення державної політики у сфері захисту полонених.

"Багато колективних зустрічей із представниками координаційного штабу. Відповідно, цей процес буде носити також більш інституційний характер", — повідомив Андрій Юсов.

Представник ГУР також зазначив, що комунікація з родинами військовополонених відбувається на постійній основі. Зустрічі проводяться щодня — як онлайн, так і офлайн, щоб забезпечити оперативне реагування на звернення громадян.

Нагадаємо, що українська переговорна група продовжує роботу над поверненням військовополонених і найближчим часом очікується черговий обмін, про що повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Раніше ми також інформували, що Андрій Юсов пояснив, що рідним полонених слід звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який займається цими питаннями спільно з підпорядкованими структурами.