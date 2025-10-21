Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Громадська рада допомагатиме родинам полонених — деталі від Юсова

Громадська рада допомагатиме родинам полонених — деталі від Юсова

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 21:06
Оновлено: 21:19
Громадська рада тепер буде підтримувати родини полонених — Юсов
Андрій Юсов. Фото: gur.gov.ua

В Україні при Координаційному штабі створено Громадську раду з питань військовополонених, яка об’єднає державні інституції та представників громадянського суспільства. Її діяльність спрямована на посилення захисту родин полонених, зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Про це Юсов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 21 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Громадська рада опікуватиметься захистом родин військовополонених

Новостворена Громадська рада при Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими покликана налагодити ефективну взаємодію між державними органами та громадськістю. Вона координуватиме роботу із соціальної підтримки родин полонених, правових консультацій і змін у законодавстві. Також планується проведення адвокаційних кампаній та підготовка пропозицій для вдосконалення державної політики у сфері захисту полонених.

"Багато колективних зустрічей із представниками координаційного штабу. Відповідно, цей процес буде носити також більш інституційний характер", — повідомив Андрій Юсов.

Представник ГУР також зазначив, що комунікація з родинами військовополонених відбувається на постійній основі. Зустрічі проводяться щодня — як онлайн, так і офлайн, щоб забезпечити оперативне реагування на звернення громадян. 

Нагадаємо, що українська переговорна група продовжує роботу над поверненням військовополонених і найближчим часом очікується черговий обмін, про що повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Раніше ми також інформували, що Андрій Юсов пояснив, що рідним полонених слід звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який займається цими питаннями спільно з підпорядкованими структурами.

родина полонені ГУР Андрій Юсов ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації