Общественный совет теперь будет поддерживать семьи пленных - Юсов

Андрей Юсов. Фото: gur.gov.ua

В Украине при Координационном штабе создан Общественный совет по вопросам военнопленных, который объединит государственные институты и представителей гражданского общества. Его деятельность направлена на усиление защиты семей пленных, отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Об этом Юсов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 21 октября.

Общественный совет будет заниматься защитой семей военнопленных

Новосозданный Общественный совет при Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными призван наладить эффективное взаимодействие между государственными органами и общественностью. Он будет координировать работу по социальной поддержке семей пленных, правовых консультаций и изменений в законодательстве. Также планируется проведение адвокационных кампаний и подготовка предложений для совершенствования государственной политики в сфере защиты пленных.

"Много коллективных встреч с представителями координационного штаба. Соответственно, этот процесс будет носить также более институциональный характер", — сообщил Андрей Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что коммуникация с семьями военнопленных происходит на постоянной основе. Встречи проводятся ежедневно — как онлайн, так и офлайн, чтобы обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан.

Напомним, что украинская переговорная группа продолжает работу над возвращением военнопленных и в ближайшее время ожидается очередной обмен, о чем сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Ранее мы также информировали, что Андрей Юсов пояснил, что родным пленных следует обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который занимается этими вопросами совместно с подчиненными структурами.