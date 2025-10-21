Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Общественный совет будет помогать семьям пленных, — Юсов

Общественный совет будет помогать семьям пленных, — Юсов

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 21:06
обновлено: 21:19
Общественный совет теперь будет поддерживать семьи пленных - Юсов
Андрей Юсов. Фото: gur.gov.ua

В Украине при Координационном штабе создан Общественный совет по вопросам военнопленных, который объединит государственные институты и представителей гражданского общества. Его деятельность направлена на усиление защиты семей пленных, отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Об этом Юсов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 21 октября.

Реклама
Читайте также:

Общественный совет будет заниматься защитой семей военнопленных

Новосозданный Общественный совет при Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными призван наладить эффективное взаимодействие между государственными органами и общественностью. Он будет координировать работу по социальной поддержке семей пленных, правовых консультаций и изменений в законодательстве. Также планируется проведение адвокационных кампаний и подготовка предложений для совершенствования государственной политики в сфере защиты пленных.

"Много коллективных встреч с представителями координационного штаба. Соответственно, этот процесс будет носить также более институциональный характер", — сообщил Андрей Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что коммуникация с семьями военнопленных происходит на постоянной основе. Встречи проводятся ежедневно — как онлайн, так и офлайн, чтобы обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан.

Напомним, что украинская переговорная группа продолжает работу над возвращением военнопленных и в ближайшее время ожидается очередной обмен, о чем сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Ранее мы также информировали, что Андрей Юсов пояснил, что родным пленных следует обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который занимается этими вопросами совместно с подчиненными структурами.

семья пленные ГУР Андрей Юсов ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации