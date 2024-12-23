Умер крокодил Берт – что известно

Крокодил Берт. Фото: Crocosaurus Cove Darwin/Facebook

В Австралии скончался знаменитый крокодил Берт, снявшийся в фильме "Крокодил Данди" в 1986 году. Его жизнь кончилась в приюте для рептилий в Дарвине.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в Facebook представители крокодилового герпетария и аквариумного аттракциона Crocosaurus Cove.

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Что известно о крокодиле Берте

Рептилия длиной 5 метров и весом 700 кг стала символом дикой природы Австралии, а также всемирно известным героем фильма, закрепившего образ страны как территории суровой красоты и уникальной природы.

Берт получил известность, снявшись в приключенческой комедии вместе с Полом Хоганом. Его поразительный вид и независимый характер сделали его любимцем зрителей.

"Мы с грустью сообщаем о смерти Берта — одного из самых известных морских крокодилов Австралии и героя киноленты", — сообщили в Crocosaurus Cove, приюте, где он провел свои последние годы.

Берт появился в фильме как грозный представитель австралийской природы. Он был пойман в реке Рейнольдс в 1980-х годах, а с 2008 года жил в "Бухте крокодилов", где исполнял роль образовательного "посла" среди рептилий.

Интересный факт о крокодиле Берте

В 2015 году крокодил стал фигурантом громкой истории: двое подростков, которые ночью пробрались в его вольер, пытались дразнить рептилию. Их удалось остановить, прежде чем они могли спровоцировать опасность, но случай получил широкий резонанс.

Берт был известен своим "холостяцким" нравом, отказываясь от общения даже с другими крокодилами.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области молния ударила в конюшню со скотом — животные погибли.

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