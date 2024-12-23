Умер крокодил Берт – что известно

Умерла звезда культового фильма "Крокодил Данди"
В Австралии скончался знаменитый крокодил Берт, снявшийся в фильме "Крокодил Данди" в 1986 году. Его жизнь кончилась в приюте для рептилий в Дарвине.
Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в Facebook представители крокодилового герпетария и аквариумного аттракциона Crocosaurus Cove.
Что известно о крокодиле Берте
Рептилия длиной 5 метров и весом 700 кг стала символом дикой природы Австралии, а также всемирно известным героем фильма, закрепившего образ страны как территории суровой красоты и уникальной природы.
Берт получил известность, снявшись в приключенческой комедии вместе с Полом Хоганом. Его поразительный вид и независимый характер сделали его любимцем зрителей.
"Мы с грустью сообщаем о смерти Берта — одного из самых известных морских крокодилов Австралии и героя киноленты", — сообщили в Crocosaurus Cove, приюте, где он провел свои последние годы.
Берт появился в фильме как грозный представитель австралийской природы. Он был пойман в реке Рейнольдс в 1980-х годах, а с 2008 года жил в "Бухте крокодилов", где исполнял роль образовательного "посла" среди рептилий.
Интересный факт о крокодиле Берте
В 2015 году крокодил стал фигурантом громкой истории: двое подростков, которые ночью пробрались в его вольер, пытались дразнить рептилию. Их удалось остановить, прежде чем они могли спровоцировать опасность, но случай получил широкий резонанс.
Берт был известен своим "холостяцким" нравом, отказываясь от общения даже с другими крокодилами.
Напомним, в Стрыйском районе Львовской области молния ударила в конюшню со скотом — животные погибли.
Также мы писали, что в Одесской области с наступлением жаркого сезона заметно возросло количество водяных ужей.
Читайте Новини.LIVE!