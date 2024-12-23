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Померла зірка культового фільму "Крокодил Данді"

23 грудня 2024 16:37
Катерина Османська - Редактор
Помер крокодил Берт - що відомо
Крокодил Берт. Фото: Crocosaurus Cove Darwin/Facebook
Катерина Османська - Редактор

В Австралії помер знаменитий крокодил Берт, який знявся у фільмі "Крокодил Данді"1986 року. Його життя скінчилося у притулку для рептилій у Дарвіні.

Про це у понеділок, 23 грудня, повідимили у Facebook представники крокодилового герпетарію та акваріумного атракціону Crocosaurus Cove.

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Що відомо про крокодила Берта 

Рептилія завдовжки 5 метрів і вагою 700 кг стала символом дикої природи Австралії, а також всесвітньо відомим героєм фільму, що закріпив образ країни як території суворої краси та унікальної природи.  

Берт здобув популярність, знявшись у пригодницькій комедії разом із Полом Гоганом. Його вражаючий вигляд і незалежний характер зробили його улюбленцем глядачів.

"Ми з сумом повідомляємо про смерть Берта — одного з найвідоміших морських крокодилів Австралії та героя кінострічки", — повідомили в Crocosaurus Cove, притулку, де він провів свої останні роки.  

Берт з'явився у фільмі як грізний представник австралійської природи. Його було спіймано в річці Рейнольдс у 1980-х роках, а з 2008 року він жив у "Бухті крокодилів", де виконував роль освітнього "посла" серед рептилій.  

Цікавий факт про крокодила Берта

У 2015 році крокодил став фігурантом гучної історії: двоє підлітків, які вночі пробралися до його вольєра, намагалися дражнити рептилію. Їх вдалося зупинити, перш ніж вони могли спричинити небезпеку, але випадок отримав широкий резонанс.  

Берт був відомий своєю "холостяцькою" вдачею, відмовляючись від спілкування навіть з іншими крокодилами.  

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області блискавка вдарила у стайню з худобою — тварини загинули.

Також ми писали, що на Одещині з настанням спекотного сезону помітно зросла кількість водяних вужів.

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