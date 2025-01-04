Самый старый человек в мире умер — сколько лет было женщине

Умер самый старый человек в мире — в каком возрасте
Умерла известная японка Томико Итоока. Женщине было 116 лет и по версии Книги рекордов Гиннесса ее признали самым старым человеком в мире.
Об этом сообщает японское издание "Kyodo News" в субботу, 4 января.
Умер самый старый человек в мире
Как отмечает издание, Томико Итоока умерла от старости. Это произошло в доме престарелых, где она проживала. Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Она была старшей среди братьев и сестер.
Итоока стала самым старым живым человеком в Японии в декабре 2023 года после смерти Фуси Тацуми. Это достижение официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, самая маленькая женщина в мире индианка Йоти Амге установила еще один рекорд. На этот раз зафиксировали самые маленькие женские руки в мире.
В США установили рекорд 102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литман. Они официально стали старейшей в мире парой, вступившей в брак.
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