Найстаріша людина у світі померла — скільки років було жінці

Японка Томіко Ітоока. Фото: LongeviQuest

Померла відома японка Томіко Ітоока. Жінці було 116 років і за версією Книги рекордів Гіннесса її визнали найстарішою людиною у світі.

Про це повідомляє японське видання "Kyodo News" у суботу, 4 січня.

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Померла найстаріша людина у світі

Як зазначає видання, Томіко Ітоока померла від старості. Це сталося в будинку пристарілих, де вона проживала. Томіко Ітоока народилася 23 травня 1908 року в Осаці. Вона була старшою серед братів та сестер.

Томіко Ітоока отримала сертифікат про визнання її найстаршою людиною у світі. Фото: Книга рекордів Гіннесса

Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року після смерті Фуси Тацумі. Це досягнення офіційно внесли у Книгу рекордів Гіннесса.

23 травня 2024 року Томіко Ітоока відзначила своє 116-річчя. Фото: BBC

Нагадаємо, найменша жінка у світі індіанка Йоті ​​Амге встановила ще один рекорд. На цей раз зафіксували найменші жіночі руки у світі.

У США встановили рекорд 102-річна Марджорі Фітерман та 100-річний Берні Літман. Вони офіційно стали найстаршою у світі парою, що одружилася.