Найстаріша людина у світі померла — скільки років було жінці

Померла найстаріша людина у світі — у якому віці
Померла відома японка Томіко Ітоока. Жінці було 116 років і за версією Книги рекордів Гіннесса її визнали найстарішою людиною у світі.
Про це повідомляє японське видання "Kyodo News" у суботу, 4 січня.
Померла найстаріша людина у світі
Як зазначає видання, Томіко Ітоока померла від старості. Це сталося в будинку пристарілих, де вона проживала. Томіко Ітоока народилася 23 травня 1908 року в Осаці. Вона була старшою серед братів та сестер.
Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року після смерті Фуси Тацумі. Це досягнення офіційно внесли у Книгу рекордів Гіннесса.
Нагадаємо, найменша жінка у світі індіанка Йоті Амге встановила ще один рекорд. На цей раз зафіксували найменші жіночі руки у світі.
У США встановили рекорд 102-річна Марджорі Фітерман та 100-річний Берні Літман. Вони офіційно стали найстаршою у світі парою, що одружилася.
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