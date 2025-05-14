Умер самый бедный президент мира Хосе Мухика

Хосе Мухика. Фото: Wikimedia Commons

Во вторник, 13 мая, ушел из жизни бывший президент Уругвая Хосе "Пепе" Мухика, которого во всем мире знали благодаря его скромному стилю жизни и искренней любви к своему народу. За аскетический образ жизни и скромность его прозвали "самым бедным президентом на свете".

О смерти политика сообщил действующий глава государства Яманду Орси в соцсети X.

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"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики. Он был не только президентом, но и активистом, примером для подражания, руководителем. Мы будем очень скучать по тебе, дорогой друг. Спасибо за все, что ты нам дал, и за огромную любовь к нашему народу", — написал Орси.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. - Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) 13 мая 2025 г .

Мухика родился 20 мая 1935 года в Монтевидео. Он в 1960-1970-х годах участвовал в левом повстанческом движении "Тупамарос", потому что вдохновился идеями кубинской революции. Его ранили шесть раз, а большую часть времени своего политического пути Мухика просидел в тюрьме — там он провел 14 лет, в основном в одиночной камере. Он вышел на свободу в 1985-м, когда в стране была восстановлена демократия.

В 2009 году Мухику избрали президентом Уругвая. Он руководил государством до 2015 года. Во время своего президентства он стал символом скромности: жил на небольшой ферме вместе с женой, сам выращивал цветы и более 90% своей зарплаты отдавал на благотворительность. Его единственным личным транспортом был Volkswagen Beetle 1987 года.

Причина смерти Хосе Мухики

В мае 2024 года у Мухики диагностировали рак пищевода. В январе 2025 года он сообщил, что болезнь распространилась на другие органы и не поддается лечению. Он отказался от дальнейшего медицинского вмешательства и публично попрощался с соотечественниками. До своего 90-летия Хосе Мухика не дожил всего несколько дней.

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