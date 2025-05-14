Помер найбідніший президент світу Хосе Мухіка

Хосе Мухіка. Фото: Wikimedia Commons

У вівторок, 13 травня, пішов із життя колишній президент Уругваю Хосе "Пепе" Мухіка, якого в усьому світі знали завдяки його скромному стилю життя та щирій любові до свого народу. За аскетичний спосіб життя та скромність його прозвали "найбіднішим президентом на світі".

Про смерть політика повідомив чинний глава держави Яманду Орсі у соцмережі X.

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"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого товариша Пепе Мухіки. Він був не лише президентом, а й активістом, прикладом для наслідування, керівником. Ми будемо дуже сумувати за тобою, дорогий друже. Дякую за все, що ти нам дав, і за величезну любов до нашого народу", – написав Орсі.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

Мухіка народився 20 травня 1935 року в Монтевідео. Він у 1960–70-х роках брав участь у лівому повстанському русі "Тупамарос", бо надихнувся ідеями кубинської революції. Його поранили шість разів, а більшість часу свого політичного шляху Мухіка просидів у в’язниці — там він провів 14 років, здебільшого в одиночній камері. Він вийшов на волю 1985-го, коли в країні було відновлено демократію.

У 2009 році Мухіку обрали президентом Уругваю. Він керував державою до 2015 року. Під час свого президентства він став символом скромності: жив на невеличкій фермі разом із дружиною, сам вирощував квіти та понад 90% своєї зарплати віддавав на благодійність. Його єдиним особистим транспортом був Volkswagen Beetle 1987 року.

Причина смерті Хосе Мухіки

У травні 2024 року в Мухіки діагностували рак стравоходу. У січні 2025 року він повідомив, що хвороба поширилась на інші органи та не піддається лікуванню. Він відмовився від подальшого медичного втручання та публічно попрощався зі співвітчизниками. До свого 90-річчя Хосе Мухіка не дожив лише кілька днів.

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