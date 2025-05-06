Помер Валерій Шевчук — видатний український письменник і шістдесятник

Валерій Шевчук. Фото: Оксана Тисовська/Українська правда

Видатний український письменник-шістдесятник, літературознавець і перекладач Валерій Шевчук помер у вівторок, 6 травня. Його серце зупинилося у віці 86 років.

Про це повідомила донька письменника Мирослава Андрущенко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Смерть Валерія Шевчука

"Сьогодні, 6 травня, о шостій ранку відійшов у кращі світи мій тато, Валерій Олександрович Шевчук. Про нього можна багато писати як про видатного письменника, але для мене він передусім був просто татом", — йдеться у повідомленні.

Валерій Шевчук. Фото: facebook.com/myroslava.andrushchenko

Мирослава зазначила, що про дату та час похорону буде повідомлено додатково.

Ще у січні 2024 року стало відомо, що Валерій Шевчук потребував невідкладної медичної допомоги через ускладнення, спричинені цукровим діабетом. За словами його доньки Юліани, письменник помер у реанімаційному відділенні лікарні "Феофанія".

Допис Мирослави Андрущенко. Фото: скриншот

Що відомо про Валерія Шевчука

Валерій Шевчук — представник українського шістдесятництва, знаний глибоким психологізмом своїх творів, захопленням бароковою культурою та схильністю до готичного стилю в прозі.

Валерій Шевчук. Фото: facebook.com/Julianna.kyiv

Він був не лише прозаїком, а й талановитим дослідником давньої української літератури, автором численних літературознавчих і публіцистичних праць, серед яких — майстерні осмислення класичної спадщини.

Народився 20 серпня 1939 року в Житомирі. Його брат, Анатолій Шевчук, який також належав до шістдесятницького покоління, був новелістом і письменником. Він помер у 2015 році.

За життя Валерій Шевчук залишив близько пів тисячі наукових та публіцистичних текстів, переклади творів із давньої української мови на сучасну, а також художні тексти.

Крім того, він лауреат Шевченківської премії за роман "Три листки за вікном". Валерій Шевчук отримав премію фундації Антоновичів та звання почесного професора Києво-Могилянської академії.

Нагадаємо, 3 травня із життя пішов військовий Даніель Ковальчук з позивним "Француз". На захист України він став ще в 2014 році.

Раніше на фронті загинув спортивний журналіст Володимир Коцур. Відомо, що він родом з Рівненської області.