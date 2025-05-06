Помер Валерій Шевчук — видатний український письменник і шістдесятник

У віці 86 років помер видатний український письменник
Видатний український письменник-шістдесятник, літературознавець і перекладач Валерій Шевчук помер у вівторок, 6 травня. Його серце зупинилося у віці 86 років.
Про це повідомила донька письменника Мирослава Андрущенко у Facebook.
Смерть Валерія Шевчука
"Сьогодні, 6 травня, о шостій ранку відійшов у кращі світи мій тато, Валерій Олександрович Шевчук. Про нього можна багато писати як про видатного письменника, але для мене він передусім був просто татом", — йдеться у повідомленні.
Мирослава зазначила, що про дату та час похорону буде повідомлено додатково.
Ще у січні 2024 року стало відомо, що Валерій Шевчук потребував невідкладної медичної допомоги через ускладнення, спричинені цукровим діабетом. За словами його доньки Юліани, письменник помер у реанімаційному відділенні лікарні "Феофанія".
Що відомо про Валерія Шевчука
Валерій Шевчук — представник українського шістдесятництва, знаний глибоким психологізмом своїх творів, захопленням бароковою культурою та схильністю до готичного стилю в прозі.
Він був не лише прозаїком, а й талановитим дослідником давньої української літератури, автором численних літературознавчих і публіцистичних праць, серед яких — майстерні осмислення класичної спадщини.
Народився 20 серпня 1939 року в Житомирі. Його брат, Анатолій Шевчук, який також належав до шістдесятницького покоління, був новелістом і письменником. Він помер у 2015 році.
За життя Валерій Шевчук залишив близько пів тисячі наукових та публіцистичних текстів, переклади творів із давньої української мови на сучасну, а також художні тексти.
Крім того, він лауреат Шевченківської премії за роман "Три листки за вікном". Валерій Шевчук отримав премію фундації Антоновичів та звання почесного професора Києво-Могилянської академії.
Нагадаємо, 3 травня із життя пішов військовий Даніель Ковальчук з позивним "Француз". На захист України він став ще в 2014 році.
Раніше на фронті загинув спортивний журналіст Володимир Коцур. Відомо, що він родом з Рівненської області.
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