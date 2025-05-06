Умер Валерий Шевчук — выдающийся украинский писатель и шестидесятник

В возрасте 86 лет умер выдающийся украинский писатель
Выдающийся украинский писатель-шестидесятник, литературовед и переводчик Валерий Шевчук умер во вторник, 6 мая. Его сердце остановилось в возрасте 86 лет.
Об этом сообщила дочь писателя Мирослава Андрущенко в Facebook.
Смерть Валерия Шевчука
"Сегодня, 6 мая, в шесть утра отошел в лучшие миры мой папа, Валерий Александрович Шевчук. О нем можно много писать как о выдающемся писателе, но для меня он прежде всего был просто папой", — говорится в сообщении.
Мирослава отметила, что о дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.
Еще в январе 2024 года стало известно, что Валерий Шевчук нуждался в неотложной медицинской помощи из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом. По словам его дочери Юлианы, писатель умер в реанимационном отделении больницы "Феофания".
Что известно о Валерии Шевчуке
Валерий Шевчук — представитель украинского шестидесятничества, известный глубоким психологизмом своих произведений, увлечением барочной культурой и склонностью к готическому стилю в прозе.
Он был не только прозаиком, но и талантливым исследователем древней украинской литературы, автором многочисленных литературоведческих и публицистических работ, среди которых — мастерские осмысления классического наследия.
Родился 20 августа 1939 года в Житомире. Его брат, Анатолий Шевчук, который также принадлежал к шестидесятническому поколению, был новеллистом и писателем. Он умер в 2015 году.
При жизни Валерий Шевчук оставил около полутысячи научных и публицистических текстов, переводы произведений с древнего украинского языка на современный, а также художественные тексты.
Кроме того, он лауреат Шевченковской премии за роман "Три листа за окном". Валерий Шевчук получил премию фонда Антоновичей и звание почетного профессора Киево-Могилянской академии.
Напомним, 3 мая из жизни ушел военный Даниэль Ковальчук с позывным "Француз". На защиту Украины он стал еще в 2014 году.
Ранее на фронте погиб спортивный журналист Владимир Коцур. Известно, что он родом из Ровенской области.
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