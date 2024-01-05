Умер экс-глава Верховной Рады Александр Ткаченко
Умер украинский политик и бывший глава Верховной Рады конца 90-х годов Александр Ткаченко. Ему было 84 года.
Об этом сообщил журналист Николай Канишевский, работавший с Александром Ткаченко как пресс-секретарь главы Верховной Рады.
Смерть Александра Ткаченко
"Он был главой Верховной Рады в конце 1990-х, участником оппозиционной президенту Кучме "Каневской четверки" и автор фразы "я не первый, но и не второй". Так он ответил на вопрос кто в Украине главнее: президент или глава парламента", — рассказал Канишевский.
Главой ВР Александра Ткаченко избрали с 18 раза. Тогда парламент три месяца не мог определиться с председателем. Так в медиа появился термин "спикериада".
По словам Канишевского, последние десять лет экс-председатель Верховной Рады болел и был прикован к коляске. У него осталась дочь Алла.
"Прощание семья назначила на субботу 6 января. Похоронят на Байковом кладбище рядом с женой", — добавил Канишевский.
Напомним, в Киеве, 3 января, умер правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Ему было 72 года.
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