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Умер экс-глава Верховной Рады Александр Ткаченко

5 января 2024 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умер экс-глава Верховной Рады Александр Ткаченко
Экс-глава Верховной Рады Александр Ткаченко. Фото: Николай Канишевский/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Умер украинский политик и бывший глава Верховной Рады конца 90-х годов Александр Ткаченко. Ему было 84 года.

Об этом сообщил журналист Николай Канишевский, работавший с Александром Ткаченко как пресс-секретарь главы Верховной Рады.

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"Он был главой Верховной Рады в конце 1990-х, участником оппозиционной президенту Кучме "Каневской четверки" и автор фразы "я не первый, но и не второй". Так он ответил на вопрос кто в Украине главнее: президент или глава парламента", — рассказал Канишевский.

Главой ВР Александра Ткаченко избрали с 18 раза. Тогда парламент три месяца не мог определиться с председателем. Так в медиа появился термин "спикериада".

По словам Канишевского, последние десять лет экс-председатель Верховной Рады болел и был прикован к коляске. У него осталась дочь Алла.

"Прощание семья назначила на субботу 6 января. Похоронят на Байковом кладбище рядом с женой", — добавил Канишевский.

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Пост Канишевского. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве, 3 января, умер правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Ему было 72 года.

Также мы писали, что Мария Бурмака поделилась трагической новостью. Ее брат, который воевал и был ранен, умер в больнице. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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