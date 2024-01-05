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Помер ексголова Верховної Ради Олександр Ткаченко

5 січня 2024 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Помер ексголова Верховної Ради Олександр Ткаченко
Ексголова Верховної Ради Олександр Ткаченко. Фото: Микола Канішевський/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Помер український політик та колишній голова Верховної Ради кінця 90-х років Олександр Ткаченко. Йому було 84 роки.

Про це повідомив журналіст Микола Канішевський, який працював з Олександром Ткаченком як прессекретар голови Верховної Ради.

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"Він був головою Верховної Ради наприкінці 1990-х, учасником опозиційної президентові Кучмі "Канівської четвірки" і автор фрази "я не перший, але й не другий". Так він відповів на питання хто в Україні головніший: президент чи голова парламенту", — розповів Канішевський.

Головою ВР Олександра Ткаченка обрали з 18 разу. Тоді парламент три місяці не міг визначитися з очільником. Так у медіа з'явився термін "спікеріада".

За словами Канішевського, останні десять років ексголова Верховної Ради хворів та був прикутий до візка. У нього залишилася дочка Алла.

"Прощання родина призначила на суботу 6 січня. Поховають на Байковому цвинтарі поряд з дружиною", — додав Канішевський.

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Допис Канішевського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 3 січня помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Йому було 72 роки.

Також ми писали, що Марія Бурмака поділилася трагічною новиною. Її брат, який воював і був поранений, помер у лікарні. Причиною смерті став серцевий напад. 

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