Помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський — що про нього відомо

Правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Фото: Дім Франка

У Києві, 3 січня, помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Йому було 72 роки.

Про це повідомив Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка.

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"З сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Команда Дому Франка висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами. Нехай душа пана Юрія спочиває в мирі. Вічна йому пам'ять", – йдеться у повідомленні "Дому Франка".

Що відомо про правнука Франка

Юрій Юрачківський народився у 1951 року та закінчив Київську СШ №92 імені Івана Франка.

Згодом він здобув освіту в державному університеті імені Тараса Шевченка на фізичному факультеті.

Працював інженером в Інституті геронтології, а згодом — старшим науковим працівником в Інституті кібернетики АН України. 2001 як науковець поїхав на роботу до США, де пропрацював 10 років.

Крім правнук Франка, був чемпіоном і володарем кубка України з бриджу, а у 2003 році посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка.

Додамо, видатний український поет Іван Франко мав велику родину. У шлюбі з Ольгою Хоружинською у нього народилося четверо дітей — троє синів та донька. Ті своєю чергою також завели сім’ї. Новини.LIVЕ зібрало фото родини поета.