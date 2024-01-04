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Умер правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский — что о нем известно

4 января 2024 02:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Умер правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский — что о нем известно
Правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Фото: Дом Франко
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Киеве, 3 января, умер правнук И вана Франко Юрий Юрачковский. Ему было 72 года.

Об этом сообщил Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко.

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"С грустью извещаем, что сегодня ушел в засветы сын Зеновии-Ростиславы Франко, правнук Ивана Франко Юрий Юрачкивский. Команда Дома Франко выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Скучаем вместе с вами. Пусть душа пана Юрия покоится в мире. Вечная ему память ять", – говорится в сообщении "Дома Франко".

Что известно о правнуке Франко

Юрий Юрачковский родился в 1951 году и окончил Киевскую СШ №92 имени Ивана Франко.

Впоследствии он получил образование в государственном университете имени Тараса Шевченко на физическом факультете.

Работал инженером в Институте геронтологии, а затем старшим научным работником в Институте кибернетики АН Украины. 2001 год как ученый уехал на работу в США, где проработал 10 лет.

Кроме правнук Франко, был чемпионом и обладателем кубка Украины по бриджу, а в 2003 году занял второе место на чемпионате Нью-Йорка.

Добавим, у выдающегося украинского поэта Ивана Франко была большая семья . В браке с Ольгой Хоружинской у него родилось четверо детей - трое сыновей и дочь. Те в свою очередь тоже завели семьи. Новини.LIVЕ собрало фото семьи поэта.

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