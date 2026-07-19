Сбой в ChatGPT 19 июля: пользователи жалуются на проблемы

Женщина с телефоном. Фото: Новини.LIVE

Пользователи жалуются на сбои в работе ChatGPT в воскресенье, 19 июля. Накануне сбои наблюдались в сервисах Meta и X.

Об этом сообщает сервис Downdetector, передает Новини.LIVE.

Проблемы в работе ChatGPT

"Отчеты пользователей указывают на возможные проблемы с OpenAI", — говорится в сообщении.

Жалобы на работу ChatGPT. Фото: скриншот

В то же время OpenAI также подтверждает наличие проблем.

Сообщается, что ни новые ответы, ни предыдущие диалоги пока не загружаются.

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Проблемы в работе ChatGPT. Фото: скриншот

При этом сбой наблюдается не у всех пользователей — часть из них продолжает пользоваться сервисом без помех.

Как писали Новини.LIVE, 19 июля пользователи из разных стран массово жаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook, Instagram и X. Из-за технических проблем многие не могли обновить ленту новостей, просмотреть посты или воспользоваться отдельными функциями платформ.

Ранее мы рассказывали, какую информацию не следует передавать чат-ботам. В частности, речь идет о личной информации, финансовых данных и паролях от аккаунтов.