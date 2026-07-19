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Головна Новини дня Користувачі скаржаться на збій в роботі ChatGPT

Користувачі скаржаться на збій в роботі ChatGPT

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 18:50
Збій у ChatGPT 19 липня: користувачі скаржаться на проблеми
Жінка з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Користувачі скаржаться на проблеми в роботі ChatGPT у неділю, 19 липня. Напередодні збій був у сервісах Meta та X.

Про це повідомляє сервіс Downdetector, передає Новини.LIVE.

Проблеми в роботі ChatGPT

"Звіти користувачів вказують на можливі проблеми з OpenAI", — йдеться у повідомленні.

Проблеми в роботі ChatGPT
Скарги на роботу ChatGPT. Фото: скриншот

Водночас OpenAI також підтверджує наявність проблем.

Повідомляється, що ані нові відповіді, ані попередні діалоги наразі не завантажуються.

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Збій в роботі ChatGPT 19 липня
Проблеми в роботі ChatGPT. Фото: скриншот

Водночас збій спостерігається не у всіх користувачів — частина з них продовжує користуватися сервісом без перешкод.

Як писали Новини.LIVE, 19 липня користувачі з різних країн масово скаржилися на збої в роботі соціальних мереж Facebook, Instagram та X. Через технічні проблеми багато хто не міг оновити стрічку новин, переглянути дописи або скористатися окремими функціями платформ.

Раніше ми розповідали, яку інформацію не слід передавати чатботам. Зокрема, йдеться про особисту інформацію, фінансові дані та паролі від акаунтів.

ChatGPT OpenAI збої
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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