Збій у ChatGPT 19 липня: користувачі скаржаться на проблеми

Жінка з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Користувачі скаржаться на проблеми в роботі ChatGPT у неділю, 19 липня. Напередодні збій був у сервісах Meta та X.

Про це повідомляє сервіс Downdetector, передає Новини.LIVE.

Проблеми в роботі ChatGPT

"Звіти користувачів вказують на можливі проблеми з OpenAI", — йдеться у повідомленні.

Скарги на роботу ChatGPT. Фото: скриншот

Водночас OpenAI також підтверджує наявність проблем.

Повідомляється, що ані нові відповіді, ані попередні діалоги наразі не завантажуються.

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Проблеми в роботі ChatGPT. Фото: скриншот

Водночас збій спостерігається не у всіх користувачів — частина з них продовжує користуватися сервісом без перешкод.

Як писали Новини.LIVE, 19 липня користувачі з різних країн масово скаржилися на збої в роботі соціальних мереж Facebook, Instagram та X. Через технічні проблеми багато хто не міг оновити стрічку новин, переглянути дописи або скористатися окремими функціями платформ.

Раніше ми розповідали, яку інформацію не слід передавати чатботам. Зокрема, йдеться про особисту інформацію, фінансові дані та паролі від акаунтів.