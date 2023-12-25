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Польский журнал посвятил Украине обложку рождественского выпуска

25 декабря 2023 18:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Польский журнал посвятил Украине обложку рождественского выпуска
Фрагмент обложки польского журнала Wprost. Фото: скриншот Wprost
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Известный польский журнал Wprost посвятил событиям в Украине свою рождественскую обложку. На ней изображены лабиринты окопов и военные со свечами.

Об этом сообщает Wprost.

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Обложка польского журнала, посвященная Украине

Известное польское издание посвятило войне в Украине свою первую страницу рождественского номера журнала. На ней авторы показали лабиринты окопов в виде елки и военнослужащих ВСУ со свечами.

"Еще один одинокий праздник в Украине". Украина сигнализирует о приближении к Западу, в то же время медленно расставаясь с Востоком. Это подчеркивает печальную судьбу нашего соседа, ведь никому не нравится быть одиноким на Рождество?", — отмечается в описании рождественского выпуска.

Обложка журнала
Обложка журнала Wprost. Фото: Wprost

Также авторы журнала уделили особое внимание теме армий Европы. В частности, в журнале говорится, способны ли они защититься от возможного российского нападения. Название этой темы — "Армии в расстройстве".

"В настоящее время в Европе нет ни одной страны, военный потенциал которой мог бы продемонстрировать комплексные возможности для участия в обороне, например, Балтийского моря, наиболее чувствительного к российской агрессии места в структуре НАТО", — указали в издании слова генерала Вальдемара Скшипчака.

Издание уже во второй раз посвящает рождественскую обложку войне в Украине. На Рождество 2022 года польский еженедельник изобразил на обложке мать с двумя детьми, ужинающими за праздничным столом. С другой стороны были изображены военные, ужинающие в окопах.

Напомним, американское издание The New York Times опубликовало статью о коррупции киевского городского главы Виталия Кличко. Также в материале автор сосредоточил внимание на протестах в Киеве и всей Украине, организуемых жителями городов с целью перенаправления средств на нужды армии.

Ранее мы писали, что одна из станций столичной подземки попала на страницы всемирно известного издания The New York Times.

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