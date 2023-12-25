Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Польський журнал присвятив Україні обкладинку різдвяного випуску arrow

Польський журнал присвятив Україні обкладинку різдвяного випуску

25 грудня 2023 18:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Польський журнал присвятив Україні обкладинку різдвяного випуску
Фрагмент обкладинки польського журналу Wprost. Фото: скриншот Wprost
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Відомий польський журнал Wprost присвятив подіям в Україні свою різдвяну обкладинку.  На ній зображені лабіринти окопів та військові зі свічками.

Про це повідомляє Wprost.

Читайте також:

Обкладинка польського журналу, що присвячена Україні

Відоме польське видання присвятило війні в Україні свою першу сторінку різдвяного номера журналу. На ній автори показали лабіринти окопів у вигляді ялинки та військовослужбовців ЗСУ зі свічками.

"Ще одне самотнє свято в Україні". Україна сигналізує про наближення до Заходу, водночас повільно розлучаючись зі Сходом. Це підкреслює сумну долю нашого сусіда, адже кому подобається бути самотнім на Різдво?", — зазначається в описі різдвяного випуску.

Обкладинка журналу Wprost. Фото: Wprost
Обкладинка журналу Wprost. Фото: Wprost

Також автори журналу присвятили окрему увагу темі армій Європи. Зокрема, у журналі йдеться про те, чи спроможні вони захиститися від можливого російського нападу. Назва цієї теми — "Армії в розладі".

"Наразі в Європі немає жодної країни, військовий потенціал якої міг би продемонструвати комплексні можливості для участі в обороні, наприклад, Балтійського моря, найбільш чутливого до російської агресії місця в структурі НАТО", — вказали у виданні слова генерала Вальдемара Скшипчака.

Видання вже вдруге присвячує різдвяну обкладинку війні в Україні. На Різдво 2022 року польський тижневик зобразив на обкладинці матір із двома дітьми, які вечеряють за святковим столом. З іншого боку було зображено, військових, що вечеряють в окопах.

Нагадаємо, американське видання The New York Times опублікувало статтю про корупцію київського міського голови Віталія Кличка. Також у матеріалі автор зосередив увагу на протести в Києві та всій Україні, які організовують жителі міст з метою перенаправлення коштів на потреби армії.

Раніше ми писали, що одна із станцій столичної підземки потрапила на сторінки всесвітньо відомого видання "The New York Times".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі