Польський журнал присвятив Україні обкладинку різдвяного випуску

Фрагмент обкладинки польського журналу Wprost. Фото: скриншот Wprost

Відомий польський журнал Wprost присвятив подіям в Україні свою різдвяну обкладинку. На ній зображені лабіринти окопів та військові зі свічками.

Про це повідомляє Wprost.

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Обкладинка польського журналу, що присвячена Україні

Відоме польське видання присвятило війні в Україні свою першу сторінку різдвяного номера журналу. На ній автори показали лабіринти окопів у вигляді ялинки та військовослужбовців ЗСУ зі свічками.

"Ще одне самотнє свято в Україні". Україна сигналізує про наближення до Заходу, водночас повільно розлучаючись зі Сходом. Це підкреслює сумну долю нашого сусіда, адже кому подобається бути самотнім на Різдво?", — зазначається в описі різдвяного випуску.

Обкладинка журналу Wprost. Фото: Wprost

Також автори журналу присвятили окрему увагу темі армій Європи. Зокрема, у журналі йдеться про те, чи спроможні вони захиститися від можливого російського нападу. Назва цієї теми — "Армії в розладі".

"Наразі в Європі немає жодної країни, військовий потенціал якої міг би продемонструвати комплексні можливості для участі в обороні, наприклад, Балтійського моря, найбільш чутливого до російської агресії місця в структурі НАТО", — вказали у виданні слова генерала Вальдемара Скшипчака.

Видання вже вдруге присвячує різдвяну обкладинку війні в Україні. На Різдво 2022 року польський тижневик зобразив на обкладинці матір із двома дітьми, які вечеряють за святковим столом. З іншого боку було зображено, військових, що вечеряють в окопах.

Нагадаємо, американське видання The New York Times опублікувало статтю про корупцію київського міського голови Віталія Кличка. Також у матеріалі автор зосередив увагу на протести в Києві та всій Україні, які організовують жителі міст з метою перенаправлення коштів на потреби армії.

Раніше ми писали, що одна із станцій столичної підземки потрапила на сторінки всесвітньо відомого видання "The New York Times".