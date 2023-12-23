У New York Times опублікували статтю про корупцію Кличка та протести українців

Протести людей у Києві. Фото: Новини.LIVE

Американське видання The New York Times опублікувало статтю про корупцію київського міського голови Віталія Кличка. Також у матеріалі автор зосередив увагу на протести в Києві та всій Україні, які організовують жителі міст з метою перенаправлення коштів на потреби армії.

Про це повідомляє The New York Times.

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Стаття The New York Times про корупцію Кличка

Загалом, стаття видання під назвою "Більше дронів, менше парків. Українці закликають змінити витрати, оскільки війна затягується", присвячена протестам українців проти неправильного розподілу бюджету. В матеріалі детально описані мітинги під КМДА.

Також автори приділяють окрему увагу столичному бюджет на 2024 рік, у якому на війну виділено вкрай мало, і міський голова не поспішає виправляти ситуацію.

"Під тиском мер Києва Віталій Кличко оголосив минулого тижня, що міська рада виділить додатково 600 мільйонів українських гривень (близько 16 мільйонів доларів) на потреби військових у бюджеті цього року. Це не заспокоїло гнів протестувальників", — йдеться у статті.

При цьому у виданні вказано, що гнів протестувальників, є виправданим і, зокрема, тим, що "фінансування міського розвитку призведе до корупційних схем".

"Зараз, коли контрнаступ України не приніс серйозних успіхів і коли Росія відновлює ініціативу на деяких ділянках поля бою, зростають заклики до всіх українців відігравати більшу роль у військових зусиллях. У таких містах, як Київ, кажуть протестувальники, це означатиме відмову від комфортного життя та перерозподіл більшості державних ресурсів на армію", — додали у виданні.

Стаття NYT. Фото: скриншот статті

Нагадаємо, у центрі Харкова зібрались десятки активістів, які вимагають більше коштів виділяти на потреби Збройних сил України. Подібні пікети відбуваються щосуботи.

Додамо, під КМДА зібралися мітингувальники, які вимагали збільшити видатки з бюджету міста на ЗСУ. За словами мера столиці Кличка, попередньо Київ планує виділити 1 млрд грн на армію.