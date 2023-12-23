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В New York Times опубликовали статью о коррупции Кличко и протестах украинцев

23 декабря 2023 13:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В New York Times опубликовали статью о коррупции Кличко и протестах украинцев
Протесты людей в Киеве. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Американское издание The New York Times опубликовало статью о коррупции киевского городского главы Виталия Кличко. Также в материале автор сосредоточил внимание на протестах в Киеве и всей Украине, организуемых жителями городов с целью перенаправления средств на нужды армии.

Об этом сообщает The New York Times.

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В целом, статья издания "Больше дронов, меньше парков. Украинцы призывают изменить расходы, поскольку война затягивается" посвящена протестам украинцев против неправильного распределения бюджета. В материале подробно описаны митинги под КГГА.

Также авторы уделяют особое внимание столичному бюджету на 2024 год, в котором на войну выделено крайне мало, и городской голова не спешит исправлять ситуацию.

"Под давлением мэр Киева Виталий Кличко объявил на прошлой неделе, что городской совет выделит дополнительно 600 миллионов украинских гривен (около 16 миллионов долларов) на нужды военных в бюджете этого года. Это не успокоило гнев протестующих", — говорится в статье.

При этом в издании указано, что гнев протестующих оправдан и в частности, тем, что "финансирование городского развития приведет к коррупционным схемам".

"Сейчас, когда контрнаступление Украины не принесло серьезных успехов и когда Россия возобновляет инициативу на некоторых участках поля боя, растут призывы ко всем украинцам играть большую роль в военных усилиях. В таких городах, как Киев, говорят протестующие, это будет означать отказ от комфортной жизни и перераспределение большинства государственных ресурсов на армию", — добавили в издании.

Статья NYT
Статья NYT. Фото: скриншот статьи

Напомним, в центре Харькова собрались десятки активистов, требующих больше средств выделять на нужды Вооруженных сил Украины. Подобные пикеты проходят каждую субботу.

Добавим, под КГГА собрались митингующие, требовавшие увеличить расходы из бюджета города на ВСУ. По словам мэра столицы Кличко, предварительно Киев планирует выделить 1 млрд грн на армию.

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