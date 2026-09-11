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Польский политик Браун повредил молотком памятник УПА

Ua ru
11 сентября 2026 14:56
Польский политик совершил акт вандализма в отношении памятника УПА
Гжегож Браун. Фото: PAP

Председатель партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун повредил памятник украинцам в поселке Белосток в Польше. Политик сам опубликовал видео, на котором демонстрирует свои действия. На кадрах видно, как польский политик с помощью молота разбивает высеченные на гранитном обелиске имена украинцев.

Об этом стало известно из видео, которое Браун опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Браун повредил памятник молотком

Браун заявил, что памятник якобы должен быть демонтирован, и призвал использовать для этого профессиональное оборудование:

"Этот вопрос следовало решить уже в первый день после обнаружения этой, кстати, анонимной самовольной постройки силами служб, и вовсе не обязательно специальных. Этот обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида против поляков, должен быть демонтирован с помощью профессионального оборудования, которое следует немедленно доставить сюда после документирования преступления оправдания нацизма и бандеризма".

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Гранитный обелиск в Белостоке установлен на месте массового захоронения украинцев, погибших в боях против советского НКВД. В 1946 году здесь похоронили погибших украинцев. Мемориал функционирует еще с 1990-х годов, а современный облик памятник приобрел в 2019 году. На камне высечены имена погибших.

Обелиск уже не впервые становится объектом вандализма. Летом 2026 года его облили краской из баллончика и вырезали арку, которая украшала камень. Тогда Посольство Украины официально осудило повреждение памятника.

Кроме того, на днях обелиск снова повредили. Польская полиция разыскивает лиц, причастных к очередному акту вандализма.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе прокуратура Польши выдвинула четыре обвинения Гжегожу Брауну. Одно из них касается срыва украинского флага со здания городской администрации в Белой Подляской, а в целом политику может грозить до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 сентября временный поверенный в делах Польши Петр Лукасевич заявил, что Варшава стремится к долгосрочному стратегическому альянсу с Киевом. Он подчеркнул, что Польша будет прилагать максимум усилий для победы Украины и установления справедливого мира, а странам следует сосредоточиться на совместной работе ради будущего, а не только прошлого.

Польша история вандализм памятник УПА
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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