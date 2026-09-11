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Польський політик Браун молотом пошкодив пам’ятник УПА

Ua ru
11 вересня 2026 14:56
Польський політик влаштував вандалізм на пам’ятнику УПА
Ґжеґож Браун. Фото: PAP

Голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун пошкодив пам’ятник українцям у селищі Бялисток у Польщі. Політик сам опублікував відео, на якому демонструє свої дії. На кадрах видно, як польський політик за допомогою молота розбиває викарбувані на гранітному обеліску імена українців.

Про це стало відомо з відео, яке Браун оприлюднив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Браун пошкодив пам’ятник молотом

Браун заявив, що пам’ятник нібито має бути демонтований, та закликав використати для цього професійне обладнання:

"Цю справу слід було вирішити вже першого дня після виявлення цієї, до речі, анонімної самовільної споруди силами служб, і зовсім не обов'язково спеціальних. Цей обеліск, що ображає пам'ять жертв українського геноциду проти поляків, має бути демонтований за допомогою професійного обладнання, яке слід негайно доставити сюди після задокументування злочину виправдання нацизму та бандеризму".

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Гранітний обеліск у Бялистоку встановлений на місці масового поховання українців, які загинули в боях проти радянського НКВС. У 1946 році тут поховали загиблих українців. Місце пам’яті функціонує ще з 1990-х років, а сучасний вигляд пам’ятник отримав у 2019 році. На камені викарбувані імена загиблих.

Обеліск уже не вперше стає об’єктом вандалізму. Влітку 2026 року його облили фарбою з балончика та вирізали арку, яка прикрашала камінь. Тоді Посольство України офіційно засудило пошкодження пам’ятника.

Крім того, днями обеліск знову пошкодили. Польська поліція розшукує людей, причетних до чергового акту вандалізму.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні прокуратура Польщі висунула чотири обвинувачення Ґжеґожу Брауну. Одне з них стосується зриву українського прапора з будівлі міської адміністрації в Білій Підляській, а загалом політику може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 вересня тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасевич заявив, що Варшава прагне довгострокового стратегічного альянсу з Києвом. Він наголосив, що Польща докладатиме максимум зусиль для перемоги України та встановлення справедливого миру, а країнам варто зосередитися на спільній роботі заради майбутнього, а не лише минулого.

Польща історія вандалізм пам'ятник УПА
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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