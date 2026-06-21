Польские активисты объявили о создании собственной награды для Зеленского

Активисты в Польше. Иллюстративное фото: Татьяна Шарапова / Наш выбор

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Представители гражданского общества Польши решили наградить президента Украины Владимира Зеленского собственной наградой — так называемым "Орденом будущего". Инициатива возникла после решения польского президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла.

Об этом пишет онлайн-СМИ Sestry.eu, передает Новини.LIVE.

Что означает эта награда

Авторы инициативы отмечают, что их орден является символической наградой от польских граждан, которые поддерживают Украину и не согласны с позицией части политического руководства страны.

"Украинцы отдают жизнь за безопасность — свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка. Польские правые силы начали предвыборную кампанию к парламентским выборам и безжалостно используют Волынскую трагедию в политических целях. Политики спорят о 1943 году, в то время как в 2026 году в Украине ежедневно гибнут люди", — говорится в сообщении.

Орден будущего. Фото: Sestry.eu

Они также подчеркивают, что инициатива является общественной и не связана с официальными структурами государства.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Решение польского лидера объяснили как реакцию на спорные шаги украинской стороны, связанные с названием одного из подразделений ВСУ.

Также Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на решение президента Польши. По словам главы ОП, этот шаг является недружественным актом по отношению к украинскому народу. После этого он заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", подчеркнув политический характер своего решения.