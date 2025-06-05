Более 3500 польских компаний хотят отстраивать Украину

Строительство. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Польский бизнес массово заявляет о готовности помогать в восстановлении Украины. Уже 3500 польских компаний выразили желание инвестировать в украинские проекты.

Об этом сообщил директор по связям с органами государственной власти в Украине Назарий Волянский в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Польша заинтересована в восстановлении Украины

По его словам, особый интерес польских инвесторов сосредоточен на западных регионах Украины, где исторически сложились тесные связи и где относительно безопаснее. Сейчас бизнес в Польше активно разрабатывает финансовые механизмы поддержки — от инвестиционных кредитов и гарантий до технической помощи.

Отдельное внимание спикер обратил на участие Банка хозяйства краевого, который Европейская комиссия выбрала для реализации инициативы Ukraine Facility.

Этот механизм имеет целью привлечение инвестиций в Украину, однако, как подчеркнул Волянский, времени на его полноценное использование осталось мало — до 2027 года.

Напомним, в феврале стало известно, сколько средств выделил ЕБРР на развитие Украины.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша может обогатиться на восстановлении Украины.