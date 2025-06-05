Более 3500 польских компаний хотят отстраивать Украину

Польские компании готовы присоединиться к восстановлению Украины
Польский бизнес массово заявляет о готовности помогать в восстановлении Украины. Уже 3500 польских компаний выразили желание инвестировать в украинские проекты.
Об этом сообщил директор по связям с органами государственной власти в Украине Назарий Волянский в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.
Польша заинтересована в восстановлении Украины
По его словам, особый интерес польских инвесторов сосредоточен на западных регионах Украины, где исторически сложились тесные связи и где относительно безопаснее. Сейчас бизнес в Польше активно разрабатывает финансовые механизмы поддержки — от инвестиционных кредитов и гарантий до технической помощи.
Отдельное внимание спикер обратил на участие Банка хозяйства краевого, который Европейская комиссия выбрала для реализации инициативы Ukraine Facility.
Этот механизм имеет целью привлечение инвестиций в Украину, однако, как подчеркнул Волянский, времени на его полноценное использование осталось мало — до 2027 года.
Напомним, в феврале стало известно, сколько средств выделил ЕБРР на развитие Украины.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша может обогатиться на восстановлении Украины.
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