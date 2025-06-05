Понад 3500 польських компаній хочуть відбудовувати Україну

Будівництво. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Польський бізнес масово заявляє про готовність допомагати у відбудові України. Уже 3500 польських компаній висловили бажання інвестувати в українські проєкти.

Про це повідомив директор зі зв’язків з органами державної влади в Україні Назарій Волянський у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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За його словами, особливий інтерес польських інвесторів зосереджений на західних регіонах України, де історично склались тісні зв’язки і де відносно безпечніше. Наразі бізнес у Польщі активно розробляє фінансові механізми підтримки — від інвестиційних кредитів і гарантій до технічної допомоги.

Окрему увагу спікер звернув на участь Банку господарства краєвого, який Європейська комісія обрала для реалізації ініціативи Ukraine Facility.

Цей механізм має на меті залучення інвестицій в Україну, однак, як підкреслив Волянський, часу на його повноцінне використання залишилося обмаль — до 2027 року.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, скільки коштів виділив ЄБРР на вібудову України.

Раніше польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Польща може збагатитися на відбудові України.