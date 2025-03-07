Польша и Украина обсуждают производство дронов и боеприпасов

Польша заинтересована в совместном с Украиной производстве дронов
Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Завельский заявил, что сотрудничество между Польшей и Украиной имеет значительный потенциал, однако пока его уровень остается недостаточным. По его словам, существуют две ключевые сферы, где Украина является мировым лидером.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Павел Залевски заявил, что два направления, которые стремительно развила Украина во время войны, могут стать основой двустороннего партнерства — производство беспилотников и радиоэлектронная борьба.
Кроме этого, стороны обсуждают возможности совместного производства боеприпасов и развитие других стратегических проектов в сфере оборонной промышленности. Польский чиновник выразил убеждение, что перспективы для сотрудничества огромны, ведь как украинский, так и польский бизнес проявляет значительный интерес к совместным инициативам.
"Из-за войны производство дронов и радиоэлектронная борьба — это естественные направления сотрудничества. Также обсуждаются совместные проекты в других отраслях, таких как производство боеприпасов. Уверен, что возможности огромные. Есть интерес со стороны украинского и польского бизнеса. Есть много направлений для договоренностей. Убежден, что скоро будут хорошие результаты", — высказался Павел Залевски.
Напомним, в Минобороны Украины заявили, что Польша вскоре передаст новый оборонный пакет помощи.
Также в Польше высказались по поводу введения своих войск в Украину.
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