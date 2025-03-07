Польша и Украина обсуждают производство дронов и боеприпасов

Заместитель министра нацобороны Польши Павел Залевски. Фото: Минобороны Украины

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Завельский заявил, что сотрудничество между Польшей и Украиной имеет значительный потенциал, однако пока его уровень остается недостаточным. По его словам, существуют две ключевые сферы, где Украина является мировым лидером.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Павел Залевски заявил, что два направления, которые стремительно развила Украина во время войны, могут стать основой двустороннего партнерства — производство беспилотников и радиоэлектронная борьба.

Кроме этого, стороны обсуждают возможности совместного производства боеприпасов и развитие других стратегических проектов в сфере оборонной промышленности. Польский чиновник выразил убеждение, что перспективы для сотрудничества огромны, ведь как украинский, так и польский бизнес проявляет значительный интерес к совместным инициативам.

"Из-за войны производство дронов и радиоэлектронная борьба — это естественные направления сотрудничества. Также обсуждаются совместные проекты в других отраслях, таких как производство боеприпасов. Уверен, что возможности огромные. Есть интерес со стороны украинского и польского бизнеса. Есть много направлений для договоренностей. Убежден, что скоро будут хорошие результаты", — высказался Павел Залевски.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что Польша вскоре передаст новый оборонный пакет помощи.

Также в Польше высказались по поводу введения своих войск в Украину.