Польща та Україна обговорюють виробництво дронів і боєприпасів

Заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залєвскі. Фото: Міноборони України

Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Завельський заявив, що співпраця між Польщею та Україною має значний потенціал, проте наразі її рівень залишається недостатнім. За його словами, існують дві ключові сфери, де Україна є світовим лідером.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Павел Залєвскі заявив, що два напрямки, які стрімко розвинула Україна під час війни, можуть стати основою двостороннього партнерства — виробництво безпілотників та радіоелектронна боротьба.

Крім цього, сторони обговорюють можливості спільного виробництва боєприпасів та розвиток інших стратегічних проєктів у сфері оборонної промисловості. Польський посадовець висловив переконання, що перспективи для співпраці є величезними, адже як український, так і польський бізнес проявляє значний інтерес до спільних ініціатив.

"Через війну виробництво дронів та радіоелектронна боротьба — це природні напрямки співпраці. Також обговорюються спільні проєкти в інших галузях, як от виробництво боєприпасів. Впевнений, що можливості величезні. Є інтерес з боку українського та польського бізнесу. Є багато напрямків для домовленостей. Переконаний, що скоро будуть гарні результати", — висловився Павел Залєвскі.

Нагадаємо, у Міноборони України заявили, що Польща незабаром передасть новий оборонний пакет допомоги.

Також у Польщі висловились з приводу введення своїх військ в Україну.