Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша выслала России ноту протеста из-за падения дрона

Польша выслала России ноту протеста из-за падения дрона

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 19:02
Польша выдвинула протест России из-за падения и взрыва дрона
Взрыв. Иллюстративное фото: Army.mil

Министерство иностранных дел Польши направило России ноту протеста из-за падения и взрыва дрона в Люблинском воеводстве. Варшава назвала этот инцидент провокацией и нарушением международного права со стороны РФ.

Об этом сообщает МИД Польши.

Реклама
Читайте также:

Реакция Польши на падение дрона

По данным польского МИД, инцидент произошел ночью с 19 на 20 августа в селе Осины, где на кукурузное поле упал неизвестный объект, который взорвался. В заявлении отмечается, что происшествие является нарушением суверенитета Польши и международных авиационных соглашений. Варшава требует от Москвы объяснений и мер предосторожности для недопущения повторения подобных случаев.

"Министерство считает это событие очередной преднамеренной провокацией, соответствующей схеме гибридных действий Российской Федерации против Польши и других европейских стран. Мы решительно осуждаем все действия российской стороны, которые представляют угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности воздушного движения", — говорится в заявлении польского МИД.

Заместитель оперативного командующего Вооруженных сил Польши Дариуш Малиновский заявил, что дрон летел на низких высотах, поэтому его не зафиксировала система противовоздушной обороны. Он также отметил, что это могла быть беспилотная "обманка", оборудованная взрывчаткой для самоуничтожения. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал действия РФ провокацией, хотя прокуратура Люблина еще не установила страну-производителя дрона.

Напомним, что одним из самых распространенных вопросов является то, нужна ли карта побыту в Польше для покупки квартиры. Мы объясняли основные законодательные аспекты приобретения жилья в Польше без этого документа.

Ранее мы также информировали, что наибольшее количество украинских беженцев приняли Польша, Германия и Чехия. Поэтому важно понимать, какой уровень дохода можно получить в этих странах.

Польша МИД дроны Россия Варшава БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации