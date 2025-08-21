Польша выдвинула протест России из-за падения и взрыва дрона

Взрыв. Иллюстративное фото: Army.mil

Министерство иностранных дел Польши направило России ноту протеста из-за падения и взрыва дрона в Люблинском воеводстве. Варшава назвала этот инцидент провокацией и нарушением международного права со стороны РФ.

Об этом сообщает МИД Польши.

Реакция Польши на падение дрона

По данным польского МИД, инцидент произошел ночью с 19 на 20 августа в селе Осины, где на кукурузное поле упал неизвестный объект, который взорвался. В заявлении отмечается, что происшествие является нарушением суверенитета Польши и международных авиационных соглашений. Варшава требует от Москвы объяснений и мер предосторожности для недопущения повторения подобных случаев.

"Министерство считает это событие очередной преднамеренной провокацией, соответствующей схеме гибридных действий Российской Федерации против Польши и других европейских стран. Мы решительно осуждаем все действия российской стороны, которые представляют угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности воздушного движения", — говорится в заявлении польского МИД.

Заместитель оперативного командующего Вооруженных сил Польши Дариуш Малиновский заявил, что дрон летел на низких высотах, поэтому его не зафиксировала система противовоздушной обороны. Он также отметил, что это могла быть беспилотная "обманка", оборудованная взрывчаткой для самоуничтожения. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал действия РФ провокацией, хотя прокуратура Люблина еще не установила страну-производителя дрона.

