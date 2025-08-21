Польща висунула протест Росії через падіння та вибух дрона

Вибух. Ілюстративне фото: Army.mil

Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через падіння та вибух дрона у Люблінському воєводстві. Варшава назвала цей інцидент провокацією та порушенням міжнародного права з боку РФ.

Про це повідомляє МЗС Польщі.

Реклама

Читайте також:

Реакція Польщі на падіння дрона

За даними польського МЗС, інцидент стався вночі з 19 на 20 серпня у селі Осини, де на кукурудзяне поле впав невідомий об’єкт, який вибухнув. У заяві наголошується, що подія є порушенням суверенітету Польщі та міжнародних авіаційних угод. Варшава вимагає від Москви пояснень і запобіжних заходів для недопущення повторення подібних випадків.

"Міністерство вважає цю подію черговою навмисною провокацією, що відповідає схемі гібридних дій Російської Федерації проти Польщі та інших європейських країн. Ми рішуче засуджуємо всі дії російської сторони, які становлять загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху", — йдеться у заяві польського МЗС.

Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Даріуш Маліновський заявив, що дрон летів на низьких висотах, тому його не зафіксувала система протиповітряної оборони. Він також зазначив, що це могла бути безпілотна "обманка", обладнана вибухівкою для самознищення. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав дії РФ провокацією, хоча прокуратура Любліна ще не встановила країну-виробника дрона.

Нагадаємо, що одним із найпоширеніших запитань є те, чи потрібна карта побиту у Польщі для купівлі квартири. Ми пояснювали основні законодавчі аспекти придбання житла у Польщі без цього документа.

Раніше ми також інформували, що найбільшу кількість українських біженців прийняли Польща, Німеччина та Чехія. Тож важливо розуміти, який рівень доходу можна отримати в цих країнах.