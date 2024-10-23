Помощь беженцам в Германии — выплаты могут отменить и перевести в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP/Leszek Szymański

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Германии перенаправить социальную помощь украинским беженцам непосредственно в Украину. Он недоволен финансовым стимулом, позволяющим оставаться в ФРГ.

Об этом глава польского МИД заявил в интервью TVP Info.

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Сикорский отметил, что во время своих недавних визитов в Германию встретился с канцлером Олафом Шольцом, во время чего озвучил это предложение.

"Я предложил канцлеру Шольцу, что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы в Германии, иногда до €1200 в месяц, стоило бы направлять непосредственно в Украину. Плохо, что есть финансовый стимул оставаться в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины платили налоги", — отметил Сикорский.

Ранее мы сообщали, что Ирландское правительство намерено ввести значительные изменения в политику поддержки граждан Украины. Эти изменения, как утверждается, направлены на оптимизацию расходов и стимулирование беженцев до улучшения своего финансового положения через активное трудоустройство.

А в Польше же изменились правила предоставления социальных выплат для украинских беженцев. Речь идет о начислении на детей от 12 до 35 месяцев жизни.