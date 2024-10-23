Допомога біженцям у Німеччині — виплати можуть скасувати й перевести в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP/Leszek Szymański

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Німеччині перенаправляти соціальну допомогу українським біженцям безпосередньо в Україну. Він незадоволений фінансовим стимулом, який дозволяє залишатися у ФРН.

Про це голова польського МЗС заявив в інтерв’ю TVP Info.

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Сікорський зазначив, що під час своїх нещодавніх візитів до Німеччини мав зустріч із канцлером Олафом Шольцом, під час якої озвучив цю пропозицію.

"Я запропонував канцлеру Шольцу, що соціальні виплати, які отримують українські біженці у Німеччині, іноді до €1200 на місяць, варто було б спрямовувати безпосередньо в Україну. Погано, що є фінансовий стимул залишатися в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки сплачували податки", — зазначив Сікорський.

Раніше ми повідомляли, що Ірландський уряд має намір запровадити значні зміни до політики підтримки громадян України. Ці зміни, як стверджується, спрямовані на оптимізацію витрат і стимулювання біженців до покращення свого фінансового становища через активне працевлаштування.

А у Польщі змінилися правила надання соціальних виплат для українських біженців. Йдеться про нарахування на дітей від 12 до 35 місяців життя.