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Польша предупреждает граждан об опасности пребывания в РФ

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 20:22
Польша призывает граждан не ехать в Россию — причина
Польский кордон. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Польши призывает своих граждан воздержаться от визитов в Россию. Особенно это касается тех, кто имеет два паспорта — польский и российский.

Об этом сообщили на странице МИД Польши в X.

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Причиной такого предупреждения является не только война в Украине, но и официальное признание Польши российскими властями как враждебного государства. В польском МИД подчеркнули, что пребывание на территории РФ может представлять серьезную угрозу для безопасности граждан.

"Не ездите в Россию. Граждане Республики Польша, которые также имеют гражданство России, считаются согласно российскому законодательству исключительно гражданами Российской Федерации", — призывают власти Польши.

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Заявление МИД Польши. Фото: скриншот

Предварительно в ведомстве отметили, что те, кто не зарегистрирует свою поездку в системе Odyseusz, могут остаться без эффективной помощи в случае чрезвычайной ситуации.

Дипломаты также предупредили, что в условиях эскалации ситуации эвакуация из России может быть крайне сложной или вообще невозможной. Среди основных проблем — отсутствие прямых рейсов, ограниченные пути выезда, невозможность пользования польскими банковскими карточками и действия российских властей, в частности произвольные задержания, обыски телефонов и возможные запреты на выезд, особенно для лиц с двойным гражданством.

Ранее министр обороны Польши заявил о переломном моменте для глобальной безопасности, который может наступить уже в 2027 году.

А также украинцам дали совет, где в Польше можно быстро получить Карту быта.

Польша МИД безопасность Россия выезд за границу
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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