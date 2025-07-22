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Польща попереджає громадян про небезпеку перебування в РФ

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 20:22
Польща закликає громадян не їхати до Росії — причина
Польский кордон. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ Польщі закликає своїх громадян утриматися від візитів до Росії. Особливо це стосується тих, хто має два паспорти — польський та російський.

Про це повідомили на сторінці МЗС Польщі в X.

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Причиною такого попередження є не лише війна в Україні, а й офіційне визнання Польщі російською владою як ворожої держави. У польському МЗС наголосили, що перебування на території РФ може становити серйозну загрозу для безпеки громадян.

"Не їдьте до Росії. Громадяни Республіки Польща, які також мають громадянство Росії, вважаються згідно з російським законодавством виключно громадянами Російської Федерації", — закликає влада Польщі.

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Заява МЗС Польщі. Фото: скриншот

Попередньо у відомстві наголосили, що ті, хто не зареєструє свою поїздку в системі Odyseusz, можуть залишитися без ефективної допомоги у разі надзвичайної ситуації.

Дипломати також попередили, що в умовах ескалації ситуації евакуація з Росії може бути вкрай складною або взагалі неможливою. Серед основних проблем — відсутність прямих рейсів, обмежені шляхи виїзду, неможливість користування польськими банківськими картками та дії російської влади, зокрема свавільні затримання, обшуки телефонів та можливі заборони на виїзд, особливо для осіб із подвійним громадянством.

Раніше міністр оборони Польщі заявив про переломний момент для глобальної безпеки, який може наступити вже 2027 року.

А також українцям дали пораду, де у Польщі можна швидко отримати Карту побуту.

Польща МЗС безпека Росія виїзд за кордон
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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