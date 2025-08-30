Польша поднимает авиацию 30 августа - что известно

Польша подняла в небо военную авиацию из-за атаки РФ по Украине
Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации. Это произошло на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.
Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х в субботу, 30 августа.
Польша поднимает авиацию
"В связи с очередной атакой Российской Федерации, которая осуществляет удары по объектам расположенных на территории Украины, началась операция польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве", — говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что согласно установленным процедурам Оперативное командование ВСУ задействовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.
В воздух подняли дежурные истребители, а системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения перевели в режим наивысшей боевой готовности.
"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — говорится в официальном заявлении Минобороны Польши.
Стало известно, что РФ планирует создать "буферную зону", которая охватит шесть областей Украины, в том числе и Одесскую.
Ранее Песков заявил, что наступление российских войск в Днепропетровской области происходит, в частности, в рамках создания так называемой "буферной зоны" на территории Украины.
