Польша поднимает авиацию 30 августа - что известно

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Польши и самолет FA-50. Фото: Милитарный

Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации. Это произошло на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х в субботу, 30 августа.

Польша поднимает авиацию

"В связи с очередной атакой Российской Федерации, которая осуществляет удары по объектам расположенных на территории Украины, началась операция польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что согласно установленным процедурам Оперативное командование ВСУ задействовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.

В воздух подняли дежурные истребители, а системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения перевели в режим наивысшей боевой готовности.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — говорится в официальном заявлении Минобороны Польши.

