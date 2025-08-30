Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша подняла в небо военную авиацию из-за атаки РФ по Украине

Польша подняла в небо военную авиацию из-за атаки РФ по Украине

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 07:37
Польша поднимает авиацию 30 августа - что известно
Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Польши и самолет FA-50. Фото: Милитарный

Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации. Это произошло на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х в субботу, 30 августа.

Реклама
Читайте также:

Польща підняла у небо військову авіацію через атаку РФ по Україні - фото 1

Польша поднимает авиацию

"В связи с очередной атакой Российской Федерации, которая осуществляет удары по объектам расположенных на территории Украины, началась операция польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что согласно установленным процедурам Оперативное командование ВСУ задействовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.

В воздух подняли дежурные истребители, а системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения перевели в режим наивысшей боевой готовности.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — говорится в официальном заявлении Минобороны Польши.

Стало известно, что РФ планирует создать "буферную зону", которая охватит шесть областей Украины, в том числе и Одесскую.

Ранее Песков заявил, что наступление российских войск в Днепропетровской области происходит, в частности, в рамках создания так называемой "буферной зоны" на территории Украины.

Польша обстрелы война в Украине війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации