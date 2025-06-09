Буферная зона на Днепропетровщине - Песков заявил о наступлении РФ

В РФ заявили о наступлении на Днепропетровщину и "буферную зону"
Россия продолжает вести активные боевые действия на востоке Украины. В частности, речь идет о Днепропетровской области.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ в понедельник, 9 июня.
"Буферная зона" россиян
Песков заявил, что наступление российских войск в Днепропетровской области происходит, в частности, в рамках создания так называемой "буферной зоны" на территории Украины.
"Наступление ВС РФ в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию "буферной зоны", — сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского диктатора добавил, что Москва продолжит разговор с Украиной, несмотря на удары по гражданским объектам РФ.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении создать так называемую "буферную зону" на границе с Украиной. В то же время аналитики Института изучения войны оценили, насколько реальны планы России в этом направлении.
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