Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow В РФ заявили о наступлении на Днепропетровщину и "буферную зону" arrow

В РФ заявили о наступлении на Днепропетровщину и "буферную зону"

9 июня 2025 14:25
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Буферная зона на Днепропетровщине - Песков заявил о наступлении РФ
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Россия продолжает вести активные боевые действия на востоке Украины. В частности, речь идет о Днепропетровской области.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ в понедельник, 9 июня.

Реклама
Читайте также:

"Буферная зона" россиян

Песков заявил, что наступление российских войск в Днепропетровской области происходит, в частности, в рамках создания так называемой "буферной зоны" на территории Украины.

"Наступление ВС РФ в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию "буферной зоны", — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского диктатора добавил, что Москва продолжит разговор с Украиной, несмотря на удары по гражданским объектам РФ.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении создать так называемую "буферную зону" на границе с Украиной. В то же время аналитики Института изучения войны оценили, насколько реальны планы России в этом направлении.

Дмитрий Песков Днепропетровская область оккупанты война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации