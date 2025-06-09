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У РФ заявили про наступ на Дніпропетровщину і "буферну зону"

9 червня 2025 14:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Буферна зона на Дніпропетровщині — Пєсков заявив про наступ РФ
Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Росія продовжує вести активні бойові дії на сході України. Зокрема, йдеться про Дніпропетровську область.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ в понеділок, 9 червня.

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Пєсков заявив, що наступ російських військ у Дніпропетровській області відбувається, зокрема, в рамках створення так званої "буферної зони" на території України.

"Наступ ЗС РФ у Дніпропетровській області в тому числі є роботою зі створення "буферної зони", — сказав представник Кремля.

Прессекретар російського диктатора додав, що Москва продовжить розмову з Україною, незважаючи на удари по цивільних об'єктах РФ.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив про намір створити так звану "буферну зону" на кордоні з Україною. Водночас аналітики Інституту вивчення війни оцінили, наскільки реальними є плани Росії у цьому напрямку.

Дмитро Пєсков Дніпропетровська область окупанти війна в Україні Росія
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