Буферна зона на Дніпропетровщині — Пєсков заявив про наступ РФ

У РФ заявили про наступ на Дніпропетровщину і "буферну зону"
Росія продовжує вести активні бойові дії на сході України. Зокрема, йдеться про Дніпропетровську область.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ в понеділок, 9 червня.
"Буферна зона" росіян
Пєсков заявив, що наступ російських військ у Дніпропетровській області відбувається, зокрема, в рамках створення так званої "буферної зони" на території України.
"Наступ ЗС РФ у Дніпропетровській області в тому числі є роботою зі створення "буферної зони", — сказав представник Кремля.
Прессекретар російського диктатора додав, що Москва продовжить розмову з Україною, незважаючи на удари по цивільних об'єктах РФ.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив про намір створити так звану "буферну зону" на кордоні з Україною. Водночас аналітики Інституту вивчення війни оцінили, наскільки реальними є плани Росії у цьому напрямку.
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