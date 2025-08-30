Польща піднімає авіацію 30 серпня - що відомо

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил Польщі та літак FA-50. Фото: Мілітарний

Польща активізувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації. Це сталося на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х у суботу, 30 серпня.

Польща піднімає авіацію

"У зв'язку з черговою атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах розташованих на території України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі", — говориться у повідомленні.

Відомство уточнило, що згідно з установленими процедурами Оперативне командування ЗСУ задіяло всі наявні ресурси для реагування на ситуацію.

У повітря підняли чергові винищувачі, а системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження перевели в режим найвищої бойової готовності.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", — йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.

