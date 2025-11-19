Польша привела авиацию в готовность после ударов по Украине

Истребитель в небе. Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ/X @DowOperSZ

На фоне очередной массированной дроново-ракетной атаки России по Украине, которую российские войска осуществили в ночь на 19 ноября, в воздушном пространстве Польши и соседних стран были приведены в действие силы союзной авиации. По решению оперативного командующего Войска Польского были задействованы все необходимые ресурсы, которые есть в его распоряжении.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командующего ВС Польши.

Польша подняла в небо самолеты 19 ноября

В воздух подняли очередные истребительные пары и самолеты раннего предупреждения, а наземные комплексы противовоздушной обороны и системы радиолокационного наблюдения перевели в режим максимальной боевой готовности.

В командовании отмечают, что эти меры носят опережающий характер. Они призваны своевременно реагировать на потенциальные риски, а также обезопасить небо над Польшей и сопредельными территориями в условиях роста угрозы со стороны российских ударов по Украине.

Напомним, в нескольких регионах Украины раздавались громкие взрывы из-за атаки России в ночь на 19 ноября.

В Харькове в результате массированной атаки загорелись пожары, раздавались мощные взрывы.