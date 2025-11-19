Відео
Польща підняла авіацію через російську атаку на Україну

Польща підняла авіацію через російську атаку на Україну

Дата публікації: 19 листопада 2025 08:02
Оновлено: 08:02
Польща привела авіацію в готовність після ударів по Україні
Винищувач у небі. Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ/X @DowOperSZ

На тлі чергової масованої дроново-ракетної атаки Росії по Україні, яку російські війська здійснили в ніч проти 19 листопада,  у повітряному просторі Польщі та сусідніх країн було приведено в дію сили союзної авіації. За рішенням оперативного командувача Війська Польського були задіяні всі необхідні ресурси, які є у його розпорядженні.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командувача ЗС Польщі. 

Читайте також:

Польща підняла у небо літаки 19 листопада

У повітря підняли чергові винищувальні пари та літаки раннього попередження, а наземні комплекси протиповітряної оборони та системи радіолокаційного спостереження перевели у режим максимальної бойової готовності.

У командуванні наголошують, що ці заходи мають випереджувальний характер. Вони покликані своєчасно реагувати на потенційні ризики, а також убезпечити небо над Польщею та суміжними територіями в умовах зростання загрози з боку російських ударів по Україні.

Нагадаємо, у кількох регіонах України лунали гучні вибухи через атаку Росії в ніч проти 19 листопада. 

У Харкові внаслідок масованої атаки зайнялися пожежі, лунали потужні вибухи

 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
