Польща привела авіацію в готовність після ударів по Україні

Винищувач у небі. Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ/X @DowOperSZ

На тлі чергової масованої дроново-ракетної атаки Росії по Україні, яку російські війська здійснили в ніч проти 19 листопада, у повітряному просторі Польщі та сусідніх країн було приведено в дію сили союзної авіації. За рішенням оперативного командувача Війська Польського були задіяні всі необхідні ресурси, які є у його розпорядженні.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командувача ЗС Польщі.

Польща підняла у небо літаки 19 листопада

У повітря підняли чергові винищувальні пари та літаки раннього попередження, а наземні комплекси протиповітряної оборони та системи радіолокаційного спостереження перевели у режим максимальної бойової готовності.

У командуванні наголошують, що ці заходи мають випереджувальний характер. Вони покликані своєчасно реагувати на потенційні ризики, а також убезпечити небо над Польщею та суміжними територіями в умовах зростання загрози з боку російських ударів по Україні.

Нагадаємо, у кількох регіонах України лунали гучні вибухи через атаку Росії в ніч проти 19 листопада.

У Харкові внаслідок масованої атаки зайнялися пожежі, лунали потужні вибухи.