Атака РФ на Украину - ВВС Польши поднимали самолеты в небо

Польская авиация в небе. Иллюстративное фото: Вооруженные силы Польши

Россия в ночь на вторник, 17 июня, осуществила массированную атаку на Украину, сосредоточив основной удар на столице. Во время этого Польша поднимала в воздух свои истребители.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных Сил Польши в X.

Реклама

Читайте также:

Атака на Украину 17 июня

"Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, начались операции польских и союзных ВВС в нашем воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

Так, командование привлекло все имеющиеся силы и средства для поднятия в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания находились в состоянии высокой готовности.

"Принятые меры имеют целью обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожаемыми районами", — уточнили военные.

Скриншот поста командования

Напомним, ночью Россия запустила по Украине 472 воздушные цели, из них было сбито 428 средства поражения.

В Киеве был разрушен подъезд девятиэтажки, сейчас известно о 14 погибших и 114 раненых.