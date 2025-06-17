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Польша поднимала авиацию во время российской атаки на Украину

17 июня 2025 12:41
Евгения Брюховецкая - редактор
Атака РФ на Украину - ВВС Польши поднимали самолеты в небо
Польская авиация в небе. Иллюстративное фото: Вооруженные силы Польши
Евгения Брюховецкая - редактор

Россия в ночь на вторник, 17 июня, осуществила массированную атаку на Украину, сосредоточив основной удар на столице. Во время этого Польша поднимала в воздух свои истребители.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных Сил Польши в X.

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Атака на Украину 17 июня

"Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, начались операции польских и союзных ВВС в нашем воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

Так, командование привлекло все имеющиеся силы и средства для поднятия в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания находились в состоянии высокой готовности.

"Принятые меры имеют целью обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожаемыми районами", — уточнили военные.

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Скриншот поста командования

Напомним, ночью Россия запустила по Украине 472 воздушные цели, из них было сбито 428 средства поражения.

В Киеве был разрушен подъезд девятиэтажки, сейчас известно о 14 погибших и 114 раненых.

Польша обстрелы ПВО война в Украине атака авиация
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