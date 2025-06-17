Атака РФ на Украину - ВВС Польши поднимали самолеты в небо

Польша поднимала авиацию во время российской атаки на Украину
Россия в ночь на вторник, 17 июня, осуществила массированную атаку на Украину, сосредоточив основной удар на столице. Во время этого Польша поднимала в воздух свои истребители.
Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных Сил Польши в X.
Атака на Украину 17 июня
"Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, начались операции польских и союзных ВВС в нашем воздушном пространстве", — говорится в сообщении.
Так, командование привлекло все имеющиеся силы и средства для поднятия в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания находились в состоянии высокой готовности.
"Принятые меры имеют целью обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожаемыми районами", — уточнили военные.
Напомним, ночью Россия запустила по Украине 472 воздушные цели, из них было сбито 428 средства поражения.
В Киеве был разрушен подъезд девятиэтажки, сейчас известно о 14 погибших и 114 раненых.
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