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Польща підіймала авіацію під час російської атаки на Україну

17 червня 2025 12:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Атака РФ на Україну - ВПС Польщі здіймали літаки в небо
Польська авіація в небі. Ілюстративне фото: Збройні сили Польщі
Євгенія Брюховецька - редактор

Росія в ніч проти вівторка, 17 червня, здійснила масовану атаку на Україну, зосередивши основний удар на столиці. Під час цього Польща підіймала у повітря свої винищувачі.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Збройних Сил Польщі в X.

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Атака на Україну 17 червня

"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалися операції польських та союзних ВПС у нашому повітряному просторі", — йдеться у повідомленні.

Так, командування залучило усі наявні сили та засоби для підняття у повітря, а наземні системи ППО та радіолокаційного розпізнавання перебували у стані найвищої готовності.  

"Вжиті заходи мають на меті забезпечення безпеки на територіях, що межують із загроженими районами", — уточнили військові.

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Скриншот допису командування

Нагадаємо, вночі Росія запустила по Україні 472 повітряні цілі, з них було збито 428 засоби ураження.

У Києві було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхівки, наразі відомо про 14 загиблих та 114 поранених.

Польща обстріли ППО війна в Україні атака авіація
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