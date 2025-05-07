Украина не получала подтверждений о новых блокадах на границе с Польшей

Авто на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что Украина не получала официальных подтверждений о новых блокадах грузового движения на границе с Польшей. Сигналов о предстоящих ограничениях нет.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире День.LIVE в среду, 7 мая.

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Блокады на границе

Демченко отметил, что, несмотря на опасения относительно возможного перекрытия пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", от польской стороны не было информации о возможных блокадах.

"Конечно, влиять на действия протестующих, которые находятся на определенной удаленности от границы, тем более на территории Польши, украинская сторона и контролирующие службы не могут. Мы можем только в дальнейшем информировать вместе с Государственной таможенной службой перевозчиков, осуществляющих грузовые перевозки, об усложненности движения", — отметил Демченко.

Перевозчикам советуют следить за обновлениями и по возможности готовить альтернативные маршруты.

Напомним, на границе с Польшей разоблачили соседей, которые заключили фиктивный брак, чтобы мужчина мог выехать за границу к женщине.

Ранее в Одесской области мужчины пытались провезти уклониста в Молдову за деньги.