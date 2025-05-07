Україна не отримувала підтверджень про нові блокади на кордоні з Польщею

Польща не заявляла про нові блокади вантажного руху на кордоні
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що Україна не отримувала офіційних підтверджень про нові блокади вантажного руху на кордоні з Польщею. Сигналів про майбутні обмеження немає.
Про це Андрій Демченко сказав в ефірі День.LIVE у середу, 7 травня.
Блокади на кордоні
Демченко зазначив, що, попри побоювання щодо можливого перекриття пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", від польської сторони не було інформації про можливі блокади.
"Звісно, що впливати на дії протестувальників, які знаходяться на певній віддаленості від кордону, тим паче на території Польщі, українська сторона і контролюючі служби не можуть. Ми можемо лише в подальшому інформувати разом з Державною митною службою перевізників, які здійснюють вантажні перевезення, про ускладненість руху", — зазначив Демченко.
Перевізникам радять стежити за оновленнями та за можливості готувати альтернативні маршрути.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею викрили сусідів, які уклали фіктивний шлюб, щоб чоловік міг виїхати за кордон до жінки.
Раніше в Одеській області чоловіки намагалися провезти ухилянта до Молдови за гроші.
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