Україна не отримувала підтверджень про нові блокади на кордоні з Польщею

Авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що Україна не отримувала офіційних підтверджень про нові блокади вантажного руху на кордоні з Польщею. Сигналів про майбутні обмеження немає.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі День.LIVE у середу, 7 травня.

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Демченко зазначив, що, попри побоювання щодо можливого перекриття пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", від польської сторони не було інформації про можливі блокади.

"Звісно, що впливати на дії протестувальників, які знаходяться на певній віддаленості від кордону, тим паче на території Польщі, українська сторона і контролюючі служби не можуть. Ми можемо лише в подальшому інформувати разом з Державною митною службою перевізників, які здійснюють вантажні перевезення, про ускладненість руху", — зазначив Демченко.

Перевізникам радять стежити за оновленнями та за можливості готувати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею викрили сусідів, які уклали фіктивний шлюб, щоб чоловік міг виїхати за кордон до жінки.

Раніше в Одеській області чоловіки намагалися провезти ухилянта до Молдови за гроші.