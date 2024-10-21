Польша будет просить Зеленского полный доступ к Плану победы

Владислав Теофил Бартошевский. Фото: Rzeczpospolita

В Польше заявили, что хотят участвовать во всех дискуссиях по ситуации в Украине, в частности, получить "полную информацию" о Плане победы. Мол, Польша одна из первых оказала существенную военную помощь Украине и планирует участвовать в восстановлении страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в интервью РАР в понедельник, 21 октября.

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Польша будет просить Украину показать приложения к Плану победы

Как заявил в интервью изданию РАР заместитель министра иностранных дел Польши, Варшава хочет ознакомиться с секретными приложениями к Плану победы Украины, который на прошлой неделе представил Владимир Зеленский. Полный текст не был обнародован, а полное досье и приложения к отдельным его пунктам должны получить те страны, которые конкретно имеют возможность поддержать Украину "способом, предусмотренным планом".

Бартошевский прокомментировал тот факт, что Польшу исключили из списка стран, которые получили полную информацию о Плане победы.

"Мы предоставили Украине военную помощь наиболее важным способом, потому что когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", — сказал Бартошевский.

Вот почему, продолжил он, "со всей уверенностью, мы должны иметь доступ к этим файлам".

"Наверное, польский МИД будет говорить на эту тему с украинской стороной, потому что мы находимся в постоянном контакте", — добавил он.

Бартошевский также добавил, что не видит возможности восстановления Украины без участия Польши.

Напомним, что Соединенные Штаты продолжают изучать План победы Украины и обсуждать нюансы. Однако журналистам подробности секретных пунктов раскрывать не будут.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский оценил официальное приглашение Украины в Альянс как единственный способ, способный остановить войну с Россией.