Польща проситиме у Зеленського повний доступ до Плану перемоги

Владислав Теофіл Бартошевський. Фото: Rzeczpospolita

У Польщі заявили, що хочуть брати участь в усіх дискусіях щодо ситуації в Україні, зокрема отримати "повну інформацію" про План перемоги. Мовляв, Польща однією з перших надала суттєву військову допомогу Україні та планує брати участь у відновленні країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський в інтерв’ю РАР у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Польща проситиме Україну показати додатки до Плану перемоги

Як заявив в інтерв’ю виданню РАР заступник міністра закордонних справ Польщі, Варшава хоче ознайомитись із секретними додатками до Плану перемоги України, який минулого тижня представив Володимир Зеленський. Повний текст не було оприлюднено, а повне досьє та додатки до окремих його пунктів мають отримати ті країни, які конкретно мають можливість підтримати Україну у "спосіб, передбачений планом".

Бартошевський прокоментував той факт, що Польщу виключили зі списку країн, які отримали повну інформацію про План перемоги.

"Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб, тому що коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним", — сказав Бартошевський.

Ось чому, продовжив він, "з усією впевненістю, ми повинні мати доступ до цих файлів".

"Напевно, польське МЗС буде говорити на цю тему з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті", — додав він.

Бартошевський також додав, що не бачить можливості відновлення України без участі Польщі.

Нагадаємо, Сполучені Штати продовжують вивчати План перемоги України та обговорювати нюанси. Проте журналістам подробиці секретних пунктів розкривати не будуть.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський оцінив офіційне запрошення України до Альянсу як єдиний спосіб, який здатний зупинити війну з Росією.