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Польша строит линию обороны от Беларуси и РФ — оснастят системами ПВО с искусственным интеллектом

15 октября 2024 03:08
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Проект "Восточный щит" в Польше будет защищать ЕС от агрессии РФ и Белоруссии
Польская армия. Иллюстративное фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Польша всерьез начинает реализовывать защитный военный проект "Восточный щит". Страна будет реализовывать проект вместе со странами Балтии, а также с Финляндией.

Об этом сообщает польский информационный портал TVP Info.

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Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Польши, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Беларуси и России".

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Схема защитного проекта "Восточный щит". Фото: TVP Info

На реализацию защитных сооружений, которые будут простираться на многие километры, с 2024 по 2028 год уже выделено 10 миллиардов долларов. В городке Ожиши, где накануне начались военные учения, премьер-министр Дональд Туск, заявил, что в ближайшее время в Брюсселе обсудит софинансирование проекта.

"Я рад факту, что британцы также сотрудничают с нами по East Shield, и американцы готовы", — добавил Туск.

Он подчеркнул, что значительная часть инфраструктуры будет носить гражданский характер. В целом, программа предусматривает подготовку к обороне приграничных районов путем наращивания возможности борьбы с неожиданностью, включая создание системы обнаружения, предупреждения и отслеживания на основе сети базовых станций, передовых операционных баз (логистических центров), сети бункеров/тайников для систем уничтожения и развития инфраструктуры для противодействия беспилотным системам.

Бывший командир спецназовцев "Грома" генерал Роман Полко заявил в эфире TVP Info, что испытания элементов "Восточного щита" проводятся путем наращивания потенциала реальных боевых возможностей. Также комплекс будет включать многоуровневую систему ПВО с привлечением искусственного интеллекта, которая будет готова через 10 лет.

Напомним, в Польше провели опрос, во время которого более половины респондентов заявили, что польские власти должны отправлять мужчин призывного возраста обратно в Украину. Также рекордно снизилось количество поляков, не против приема беженцев из Украины.

Также мы писали, что в Варшаве прошла акция "Возвращение домой" в поддержку украинских военнопленных. Цель — напомнить миру, что тысячи украинцев до сих пор страдают в российском плену.

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