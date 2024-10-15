Проєкт "Східний щит" у Польщі буде захищати ЄС від агресії РФ та Білорусі

Польска армія. Ілюстративне фото: Reuters

Польща серйозно починає реалізовувати захисний військовий проєкт "Східний щит". Країна реалізовуватиме проєкт разом з країнами Балтії, а також з Фінляндією.

Про це повідомляє польській інформаційний портал TVP Info.

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Згідно із заявою канцелярії прем'єр-міністра Польщі, "уряд має намір створити комплексну оборонну інфраструктуру на східному фланзі НАТО для протидії загрозам з боку Білорусі та Росії".

Схема захисного проєкту "Східний щит". Фото: TVP Info

На реалізацію захисних споруд, які тягнутимуться на багато кілометрів, з 2024 по 2028 рік вже виділено 10 мільярдів доларів. В містечку Ожиші, де напередодні почались військові навчання, прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що найближчим часом у Брюсселі обговорить співфінансування проєкту.

"Я радий факту, що британці також співпрацюють з нами по East Shield, і американці готові", — додав Туск.

Він наголосив, що значна частина інфраструктури матиме цивільний характер. В цілому програма передбачає підготовку до оборони прикордонних районів шляхом нарощування можливості боротьби з несподіванкою, включаючи створення системи виявлення, попередження та відстеження на основі мережі базових станцій, передових операційних баз (логістичних центрів), мережі бункерів/схованок для систем знищення та розвитку інфраструктури для протидії безпілотним системам.

Колишній командир спецпризначенців "Грому" генерал Роман Полко заявив в етері TVP Info, що випробування елементів "Східного щита" проводяться шляхом нарощування потенціалу реальних бойових можливостей. Також комплекс включатиме багаторівневу систему ППО із залучанням штучного інтелекту, яка буде готова через 10 років.

Нагадаємо, у Польщі провели опитування, під час якого більш ніж половина респондентів заявили, що польська влада має відправляти чоловіків призовного віку назад в Україну. Також рекордно знизилась кількість поляків, які не проти прийому біженців з України.

Також ми писали, що у Варшаві відбулась акція "Повернення додому" на підтримку українських військовополонених. Мета — нагадати світові, що тисячі українців досі страждають у російському полоні.